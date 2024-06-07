بصورة للزعيم وشريف عرفة.. محمد إمام يسترجع ذكريات فيلم «اللعب مع الكبار»

تعاون النجم محمد إمام مؤخرًا مع المخرج الكبير شريف عرفة، في فيلم «اللعب مع العيال» والمقرر طرحه في موسم عيد الأضحى السينمائي المُقبل، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

واسترجع محمد إمام في منشور عبر صفحته الشخصية على «إنستجرام»، ذكريات فيلم «اللعب مع الكبار» لوالده الزعيم عادل إمام بصحبة المخرج شريف عرفة عام 1991.

المخرج شريف عرفة واحد من المخرجين المؤثرين في مسيرة الزعيم عادل إمام، حيث قدم معه عددا من الأفلام الناجحه الذي شاركهما فيها الكاتب الكبير وحيد حامد، وكان من بينها فيلم «اللعب مع الكبار»، الفيلم المأخوذ منه اسم الفيلم الجديد لمحمد إمام «اللعب مع العيال».

ونشر محمد عادل إمام، مؤخرا، البوستر عبر حسابه بـ«إنستجرام»، قائلا: «توكلنا على الله، اللعب مع العيال فيلم عيد الأضحى، للمخرج شريف عرفة، الأسبوع القادم إن شاء الله، بجميع السينمات في مصر والوطن العربي».

يشارك في بطولة فيلم اللعب مع العيال مع محمد إمام، أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب، وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.