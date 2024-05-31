طرح البرومو الرسمي لفيلم «اللعب مع العيال» (فيديو)

طرح اتحاد الفنانين للسينما والفيديو الإعلان الرسمي لفيلم «اللعب مع العيال»، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية والعربية.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهي البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف مثل فيلم «الناظر» مع الراحل علاء ولى الدين، وفيلم «فول الصين العظيم» وهي أفلام ناجحة وحققت إيرادات كبيرة.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

الفيلم تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، وهو من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.