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«الأسقفية» تنظم يوما تجريبيا لدراسة اللاهوت

كتب:

مريم شريف
06:59 م | الجمعة 07 يونيو 2024
جانب من اليوم

جانب من اليوم

 نظمت اليوم كلية اللاهوت الأسقفية «يوم تجربة دراسة اللاهوت»، حيث أتيحت الفرصة لـ58 شخصًا من غير الملتحقين بالكلية لخوض تجربة غنية تُحاكي يومًا دراسيًا كاملًا لطلاب اللاهوت.

وخلال اليوم، انضم الطلاب إلى مجموعة من المحاضرات التي تناولت مواضيع لاهوتية مُتنوعة، شملت أسفار الحكمة، لاهوت المسيح (كرستولوجي)، الدفاعيات، مقدمات عهد جديد، رسائل جامعة، بالإضافة إلى المشورة مسيحية.

وتميّز هذا اليوم بِتفاعُلٍ كبيرٍ من قِبل المشاركين الذين طرحوا العديد من الأسئلة على الأساتذة والطلاب، مُبدين حماسهم الشديد لمعرفة المزيد عن دراسة اللاهوت.

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005، حيث تشمل المنظومة التعليمية للكلية على ثلاث مستويات إذ يتضمن المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى «القديس أثناسيوس» بمحافظة القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس اللاهوت بتونس، وكلية القديس فرومنتيوس في جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.

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بقلم مريم شريف