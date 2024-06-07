مواقع تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بكفر الشيخ.. تبدأ الأحد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن المواقع التي ستستقبل الطلاب وأولياء أمورهم، لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في المواد التي يرغبون الاطلاع على أوراق إجاباتهم، لبيان إنّ كان لهم أحقية في ذلك أم لا، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

مواقع تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

ووفقاً لما حددته المديرية فإنّ المواقع التي تتلقى تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بكفر الشيخ، هي:

1- مركز التطوير التكنولوجي بديوان إدارة الرياض التعليمية.

2- قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان إدارة بلطيم التعليمية.

3- قاعة المراحل التعليمية بالدور الأرضي بديوان إدارة مطوبس التعليمية.

4- مكتب شئون الطلبة بديوان إدارة برج البرلس التعليمية.

5- قاعة الاجتماعات بديوان إدارة سيدي غازي التعليمية.

6- ديوان إدارة فوه التعليمية.

7- مدرسة الوحدة العربية الابتدائية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

8- مكتب شئون الطلبة بديوان إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

9- مكتب شئون الطلبة بديوان إدارة سيدى سالم التعليمية.

10- نقابة المُعلمين بدسوق بإدارة دسوق التعليمية.

11- قسم الإرشيف بديوان عام إدارة الحامول التعليمية الجديدة.

12- مدرسة أحمد عبدزالعزيز الابتدائية بإدارة بيلا التعليمية.

تيسير أعمال تلقي تظلمات الشهادة الاعدادية 2024

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بتيسير أعمال تلقي تظلمات الشهادة الاعدادية 2024، والتي ستبدأ تلقيها، ابتداءً من بعد غداً الأحد، الموافق 9 يونيو الجاري، لمدة 15 يوماً، يتخللها أيام الجمعة والسبت وإجازة عيد الأضحى، ومراعاة الدقة في أعمال مراجعة الأوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.