كيف وضع النبي محمد قواعد بناء الدولة الإسلامية بعد الهجرة؟.. داعية يوضح

كشف أحمد سيف الدين، الداعية الإسلامي، عن أول مهمة لسيدنا النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بعد وصوله للمدينة، مؤكدا أن عمل على بناء قواعد المجتمع المسلم وتشييد أركان دولة الإسلام الجديدة، لاحتضان رسالة الدين الإسلامي، وفي سبيله لذلك اختار صلى الله عليه وسلم، أن يقوم بـ3 خطوات لبناء قواعد المجتمع المسلم.

خطوات بناء قواعد مجتمع مسلم

وتابع الداعية الإسلامي، عبر فضائية «الناس»، اليوم الجمعة، بأن الثلاث خطوات لبناء مجتمع مسلم محافظ على الرسالة الإسلامية، تمثلت في 1) المسجد النبوي الشريف، 2) الإخاء بين المهاجرين والأنصار، 3) كتابه وثيقة المدينة، وهي أرقى وأسمى وثيقة تعبر عن مبادئ إدارة المجتمعات باختلاف أعراقها وأديانها، وتقوم على ميثاق واحد هو الاشتراك في الحقوق والواجبات والعدل.

بناء المسجد النبوي الشريف

وبشأن الخطوة الأولى لتأسيس مجتمع مسلم وهي (بناء المسجد النبوي الشريف)، قال إن «الهدف من جعل بناء المسجد هو الخطوة الأولى هو تعليمنا أن الله هو المقصود الأعلى، وأن السعي لتحقق العبودية لله هي المنطلق الذي تحرك منه المسلم».

الإخاء بين المهاجرين والأنصار

وتابع الداعية الإسلامي، بأن النبي كان يعلمنا من خلال الإخاء بين المهاجرين والأنصار أن أساس بناء المجتمع هو الترابط بين أفراده والشعور بالأخوة والمسؤولية والمحبة تجاه بعضنا البعض تحت مظلة التكافل والتعاون على البر والتقوى والشعور بالأمان.

كتابة وثيقة المدينة

وأضاف، أن وثيقة المدينة تعلمنا أن المؤمن منفتح للتعامل مع غيره، عبر إدراك القواسم المشتركة وتقديم المساحات المشتركة قبل مساحات الاختلاف وأن قيم الإنسان مثل العدل والمساواة والرحمة، وغيرها لا توجد بها تفرقة بين مسلم وغير مسلم لكن ينبغي إرسالها للجميع.