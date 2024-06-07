ليلى عبدالمجيد: «ميمري» اعتاد الهجوم على الإعلام المصري

قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية إعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن ممارسات معهد إعلام الشرق الأوسط «ميمري» بالهجوم على الإعلام المصري شيء متوقع، فأي شخص يهاجم حكومة إسرائيل أو ينتقدها يتم اتهامه بمعاداة السامية.

تخويف وإرهاب

وأضافت «عبد المجيد» لـ «الوطن»، أن ما يحدث من أنواع التخويف والإرهاب، رغم أننا في عالم حر يقبل الرأي والرأي الأخر، مشيرة إلى احتقان الأوضاع بين إسرائيل وبعض الدول في ظل تملص إسرائيل من المعاهدات.

واستكملت: مؤخرا لفتت الأمم المتحدة إلى أنها ستعمل على إدراج إسرائيل على قائمة المنظمات السوداء، في ظل الممارسات المتوحشة التي تنفذها ضد الأطفال الفلسطينيين.

هجوم سابق على كاتب مصري

وأوضحت عبد المجيد، أنه تم سابقا اتهام الكاتب الصحفي المصري الكبير إبراهيم نافع بمعاداة السامية، كونه ينتقد ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، ولم يهاجم اليهود كأشخاص لهم كتاب سماوي يحترمه الإسلام.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 240 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.