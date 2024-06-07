إسرائيل تتجه نحو «القائمة السوداء».. هل بات تفكيك مجلس الحرب وشيكا؟

يشهد الاحتلال الإسرائيلي تخبطًا غير مسبوق في ظل اجتماعات مرتقبة للمسؤولين الإسرائيليين، ورفض الفصائل الفلسطينية إلقاء أسلحتها، في الوقت الذي يتراجع فيه الدعم العالمي لإسرائيل، بما في ذلك الأمم المتحدة التي أعلنت أنها تدرس إدراج اسم إسرائيل على القائمة السوداء.

القائمة السوداء للأمم المتحدة

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية المعروفة اختصارًا بـ«كان»، أن إدراج اسم إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة يؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتشمل القائمة السوداء روسيا ومنظمات في اليمن ومنظمات سورية، بجانب منظمات إرهابية مثل تنظيم داعش وبوكو حرام في نيجيريا والقاعدة، فيما تواجه إسرائيل محاكمة أمام «العدل الدولية» في دعوى مقدمة من جنوب إفريقيا، انضمت إليها مصر وفلسطين وإسبانيا وليبيا ونيكاراجوا مؤخرًا.

حديث عن تفكيك مجلس الحرب

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد يعلن تفكيك مجلس الحرب إذا نفذ بيني جانتس تهديده بالاستقالة من حكومة الطوارئ، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، وتأتي استقالة «جانتس» بعد أن حدد موعدًا في 8 يونيو الجاري، يوضح أنه ينوي الاستقالة إذا لم يتقبل «نتنياهو» مقترحاته بشأن الحرب في قطاع غزة.

في الوقت نفسه، أعلنت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن كلمة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد خطاب «جانتس» المتوقع مساء الغد.

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر لأكثر من 230 يومًا على التوالي.