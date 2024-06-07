سعر السفر للحج في بعض البلاد العربية.. دولة واحدة تكلف مواطنيها أقل من مصر

تختلف أسعار الحج من كل دولة إلى أخرى، حسب قربها من المملكة العربية السعودية، ونسرد في هذا التقرير سعر الحج من مختلف الدول العربية للمملكة العربية السعودية والذي ينطلق خلال أيام قليلة، وتم الاستناد على بيانات وزارات السياحة والأوقاف في مختلف الدول العربية.

سعر الحج من دول المغرب العربي والشام

موريتانيا يكون فيها سعر الحد الأدنى للحج 7000 دولار أما الحد الأعلى فهو 9000 دولار، وفي الجزائر يكون سعر الحد الأدنى للحج يصل 6248، والحد الأقصى يبدأ من 7500 دولار ، أما سوريا فالحد الأدنى 5700 دولار والحد الأقصى يكون 13400، وفي المغرب الحد الأدنى 6700، أما الحد الأقصى 12000.

سعر الحج من مختلف الدول

في فلسطين فإن الحد الأدنى 4916، أما الحد الأعلى هو 8444، وقطر يكون الحد الأدنى 7600 والأقصى يكون 14500، أما الكويت فإن سعر الحد الأدنى للحج 9000 أما سعر الحد الأقصى 13000 دولار، وفي الإمارات فإن الحد الأدنى للحج هو 6830 أما الحد الأقصى فسعره 15000، وفي مصر يبدأ من 4100 دولار.

العراق الأقل تكلفة

وفي سلطنة عمان، فإن تكلفة الحد الأدنى 4417 دولارا أما الحد الأقصى 5976، ويكون سعر الحد الأدنى للحج في الأردن 4374 أما الحد الأقصى فهو 4516، وأخيرا العراق فإن سعر الحد الأدنى للحج فيها 3500 دولار أما سعر الحد الأقصى 5000 دولار.

باقة أسعار حج اليوم الواحد

في سياق مواز، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن أسعار باقة حج اليوم الواحد للسعوديين المقيمين في مكة المكرمة والتي جاءت أسعاره كالتالي:

الأولى: 4.099.75 ريال، وهي باقة اقتصادية تضمن للحاج أداء المناسك براحة.

الثانية: 8.092.55 ريال، تقدم مخيمات ضيافة بمنى بخدمات مرضية.

الثالثة: 10.366.10 ريال، تقدم مخيمات متطورة ومرافق متكاملة.

الرابعة: 13.265.25 ريال، تقدم السكن في الأبراج القريبة من جسر الجمرات.