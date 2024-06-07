مكة تستقبل 1.2 مليون حاج.. و«الحج السعودي»: 120 ألف عامل مدرب لخدمتهم

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، أن أكثر من مليون ومئتي ألف حاج وصلوا إلى مكة من مختلف دول العالم حتى الآن، إذ جرت رحلاتهم بكل يسر وسهولة.

الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع السلطات السعودية

وقال «الربيعة» في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمة ضيوف الرحمن منذ تأسيسها، وتسعى لتسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين وتأدية مناسكهم بأمان ويسر، مقدمة أعلى مستويات الرعاية والاهتمام لهم.

وشدد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع السلطات السعودية لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وأضاف أن القيادة السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد موسم الحج مبكرًا، وتعمل بجد على مراجعة الخطط والمشاريع وتطويرها، ومواجهة التحديات السابقة وتقديم حلول إبداعية ترقى بخدمة الحجاج وفقًا لرؤية المملكة 2030.

تسهيل أداء الحجاج

أشار وزير الحج والعمرة السعودي إلى أنه قام بزيارة 11 دولة وعقد 24 لقاءً رسميًا مع المسؤولين في تلك الدول، بهدف التشاور معهم والعمل على تسهيل أداء الحجاج من تلك الدول ومعالجة التحديات، مشيرا إلى تنفيذ حملات توعية دولية حول أهمية الامتثال للأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج، ومكافحة الحملات الوهمية والاحتيال الإلكتروني في أكثر من 20 دولة حول العالم.

وأعلن إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة بعنوان «لا حج بلا تصريح»، لتسهيل إجراءات الحج النظامية وتنظيمها.

وأخيرًا، أشار إلى إقامة تدريبات لأكثر من 120 ألف من العاملين وقادة مجموعات الحجاج، إضافة إلى عقد أكثر من 2500 ورشة تدريبية في المملكة ودول أخرى لرفع كفاءة العاملين وتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.