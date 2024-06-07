«الغرف السياحية»: انطلاق رحلات الحج السياحي 5 نجوم اليوم.. ولا مبيت في منى

قال أسامة السيسي عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أولى رحلات الحج السياحي مستوى الـ5 نجوم ستنطلق اليوم، لافتا إلى أن عدد يبلغ نحو 4 الآف حاج سيسافرون تباعا بداية من اليوم وحتى 11 يونيو الجاري.

مدة برنامج الحج السياحي مستوى الـ5 نجوم

أضاف لـ«الوطن» أن مدة برامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم تتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين، مشيرا إلى أن حجاج مستوى الـ5 نجوم سيقدم لهم خلال فترة إقامتهم بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وجبتين غذائتين يوميا (إفطار وغداء أو إفطار وعشاء) بنظام «أوبن بوفية»، على أن يحصلوا على 3 وجبات يومية خلال فترة تواجدهم بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات.

لا مبيت في مخيمات مشعر منى

أشار عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنه نظرا لضيق المساحة المخصصة لكل حاج بمخيمات مشعر منى فإن العديد من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام ستقوم بنقل حجاجها يوميا من مقر إقامتهم بمكة المكرمة إلى منى لرمي الجمرات ثم إعادتهم مجددا دون المبيت بمخيمات منى، لافتا إلى أن الشركات وضعت العديد من الآليات لتوفير أكبر قدر من الراحة لحجاج السياحة وتوفير كل الخدمات لهم، موضحا أن عدد حجاج السياحة هذا العام يبلغ نحو 26 ألف حاج.