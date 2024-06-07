محمود البزاوي ينشر صورا من كواليس عمل جديد.. يتقمص شخصية بابلو إسكوبار

شارك الفنان محمود البزاوي، مجموعة من الصور الجديدة عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، من كواليس تصوير عمل جديد، ولاقت تفاعلا كبيرا من متابعيه.

محمود البزاوي يتقمص شخصية بابلو إسكوبار

ظهر الفنان محمود البزاوى، في الصور متقمصا شخصية بابلو إسكوبار، أخطر تجار المخدرات في التاريخ، وعلق ممازحا جمهوره: «بابلو اسكوبار البزاوي».

يذكر أن الفنان محمود البزاوي شارك مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل بابا جه الذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم أكرم حسني ونسرين أمين وسما إبراهيم وياسر الطوبجي وفريال يوسف وياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين وإخراج خالد مرعي.