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محمود البزاوي: جمعتني صداقة بصلاح السعدني.. وسعدت بالعمل معه في «حلم الجنوبي»

كتب:

أحمد العانوسي
05:50 م | السبت 04 مايو 2024
محمود البزاوي

محمود البزاوي

قال الفنان محمود البزاوي، إن علاقته بالفنان الراحل صلاح السعدني، كانت وطيدة وتربطهما مسيرة فنية طويلة، وعرفه من قبل زواجه من شقيقته هالة السعدني، موضحا: «سعدت بمشاركته في مسلسل «حلم الجنوبي»، وقعدنا مع بعض فترة في الأقصر، وكان دائمًا ما يسألني عن أعمالي الإخراجية ويمدح فيها، واكتشفت أنه يريد أن يعلم عني أكثر».

تفاصيل زواج محمود البزاوي من هالة السعدني

وكشف «البزاوي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، تفاصيل زواجه من شقيقة صلاح السعدني قائلا: «كان يوم غريب وكتبت الكتاب في مدينة الإسماعيلية، وذهبت مع محمود السعدني إلى عقد القران، ولكنه كان بطيء في القيادة، وكان معنا إبراهيم نافع».

وتابع: «كنت أعلم طريقة تفكير هالة السعدني، وعندما ذهبت إلى الإسماعيلية لعقد القران، وجدتها رافضة الزواج في يوم كتب الكتاب، وعلمت بعد ذلك أنها كانت رافضة مشروع الزواج من الأساس، وليس الرفض لي أنا كشخص».

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