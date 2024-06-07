وزيرة الثقافة تحتفي بعرض أوبريت العائلة المقدسة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، منذ قليل، أوبريت رحلة العائلة المقدسة لفريق أغابي الكنسي على خشبة مسرح السامر، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشؤون الفنية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ووجّهت الوزيرة بإعادة تقديم عرض الأوبريت، بجميع النقاط التي مرت بها الرحلة، وذلك بقصور الثقافة.

وزيرة الثقافة تحتفى بعرض أوبريت العائلة المقدسة

وتوجه مخرج العرض عصام عاطف بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ المفهوم الحقيقي للمواطنة، وشكر وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني لكونها أول وزير ثقافة تتيح فرصة الاحتفال بعيد الميلاد وعيد القيامة المجيد، ورحلة العائلة المقدسة بمسارح الدولة، مشيدًا بالإمكانات التي وفرتها له الإدارة المركزية للشئون الفنية، كما وجه الشكر لهيئة قصور الثقافة والفنان تامر عيد المنعم وكيل الوزارة للشؤون الفنية.

من جهة أخرى، شهد العرض عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ نائب ورئيس الهيئة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، والسفير الفنزويلي بالقاهرة، ويأمر بارينتوس سفيرة جمهورية الدومينكان يست مالدونادو، والمستشار الثقافي لها، كما حضر الدكتور الشريف منجود معاون وزير الثقافة، وعدد من قيادات الهيئة ولفيف من الكنيسة المصرية والأزهر الشريف.