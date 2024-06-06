رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وفاة شقيق إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:49 م | الخميس 06 يونيو 2024
إيناس عبد الدايم

إيناس عبد الدايم

أعلن محمد منير، المسئول الإعلامي لدار الأوبرا المصرية السابق، عن وفاة شقيق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابق.

وكتب محمد منير، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، اللواء الدكتور خالد عبد الله المصري».

وحرص محمد مينر على الدعاء للمتوفي، قائلا: «اللهم أسكنه الفردوس الأعلى وارحمه برحمتك الواسعة يا رب العالمين، واجعل مرضه وأوجاعه شفيعاً له يا أرحم الراحمين، فضلاً الفاتحة و الدعاء له و لجميع أمواتنا».

اقرأ المزيد:

وزيرة الثقافة‏ تُقدم العزاء للدكتورة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها

يسرا تنعى زوج إيناس عبد الدايم: أنزل الله على قلبك الصبر

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم.. الجنازة غدا

إيناس عبد الدايم والمناوي وعابدين يشاهدون مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك»

وزيرة الثقافة عن إيناس عبد الدايم: بيننا صداقة متينة وزمالة عُمر

إيناس عبد الدايم تنعى الدكتور أحمد مرسي: قدم إسهامات فارقة في الثقافة المصرية
بقلم أحمد عبد الرحمن