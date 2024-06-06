وفاة شقيق إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة

أعلن محمد منير، المسئول الإعلامي لدار الأوبرا المصرية السابق، عن وفاة شقيق الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابق.

وكتب محمد منير، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله شقيق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة، اللواء الدكتور خالد عبد الله المصري».

وحرص محمد مينر على الدعاء للمتوفي، قائلا: «اللهم أسكنه الفردوس الأعلى وارحمه برحمتك الواسعة يا رب العالمين، واجعل مرضه وأوجاعه شفيعاً له يا أرحم الراحمين، فضلاً الفاتحة و الدعاء له و لجميع أمواتنا».