وزيرة الثقافة وسفير اليونان يشهدان عرض «الرقص مع ظلي» للمرة الأولى بالأوبرا

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونيقولاوس باباجيورجيو، سفير اليونان لدى القاهرة، عرض «الرقص مع ظلي» لفرقة الباليه الوطني اليوناني، والذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، لأول مرة، وتقرر تخصيص عوائده لصالح المستشفى الذي أسسته منظمة العمل اليوناني الإفريقي في مدينة بني سويف.

وأكدت وزيرة الثقافة عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين البلدين،والتعاون الثقافي المستمر والمثمر، ودوره في إحداث التقارب البناء بين الشعبين، وأشادت وزيرة الثقافة بالمستوى الإبداعي المتميز للعرض.

عرض "الرقص مع ظلي"

يذكر أن عرض «الرقص مع ظلي»، ظهر للنور عام 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا بقاعة «ستافروس نياركوس» وكتب موسيقاه «مانوس هاوجيداكيس»، وصمم رقصاته "كونستانتينوس ريجوسى"، ويُعبر عن الاعتراف بما يحدث في الحياة، وما يحمله الإنسان للأبد.

عرض «عودة الصيف»

هذا وتشهد الليلة الثانية لفرقة «الباليه الوطني اليوناني»، اليوم، عرض «عودة الصيف»، والذي ينقسم لجزئين، الأول بعنوان نقطة اللا عودة، موسيقى «جيورجوس كومينداكيس»، وتصميم رقصات «لونيس ماندافونيس»، والثاني بعنوان «ليالي الصيف»، موسيقى «هيكتور بيرليوز» وتصميم رقصات «كونستانتينوس ريجوسي»، وينتميان للرقص الحديث، ومفرداتهما وجذورهما من الباليه الكلاسيكي، ليعكسا العديد من المشاعر الإنسانية.