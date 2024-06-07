أمين الفتوى: الأصل في الحج التيسير والشك والنسيان من الأمور الواردة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ الحج الأصل فيه التيسير، مثله كباقي العبادات، وهذا هو مقصد الدين بالأساس، وإن كان الحج يحتاج لمزيد من التيسير لأنه عبادة العمر.

«شلبي»: وارد النسيان والشك أثناء تأديه فريضة الحج

وأضاف «شلبي»، خلال حواره ببرنامج «كل الزوايا»، تقديم الإعلامية سارة حازم، والمُذاع على شاشة «ON»، أنَّ التردد والشك والنسيان جميعها أمور واردة أثناء تأديه عبادة وفريضة الحج، خاصةً أنه يؤديها جميع الناس في مكان وتوقيت واحد ومن جميع الأطياف ولكل منهم فكره، وبالتالي الفتاوى لابد أن يتم تيسيرها فهي عبادة هامة وركن عظيم يحرص الجميع على أن تكون مقبولة منه بلا أخطاء في أدائها.

تطبيق لدار الإفتاء عليه كافة المعلومات المتعلقة بأسئلة الحج

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تطبيق دار الإفتاء عليه جميع المعلومات المتعلقة بأسئلة الحج ومتاح «كتيب الحج» على بوابة دار الإفتاء المصرية، وخدمات الإفتاء يمكن الوصول إليها من أي مكان عبر الهاتف، وحتى لو كان السائل يؤدي الشعائر والمناسك بمكة سيتلقى الرد في نفس اللحظة.