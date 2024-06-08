زاره في المقابر.. وفاة شاب حزنا على شقيقه بعد شهرين من دفنه بالمنوفية

اتشحت قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بالسواد، عقب وفاة الشاب علاء سعيد بأزمة قلبية، حزنًا على وفاة شقيقه محمد منذ شهرين فقط، وجرى تشييع الجثمان بعد صلاة العشاء ودفنه في المقابر، بحضور المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة.

اللحظات الأخيرة قبل وفاته

وقال محمد جاب الله ابن عم «علاء»، إنّ الفقيد كان بصحة جيدة وذهب إلى المقابر عقب صلاة الجمعة لزيارة قبر شقيقه الذي رحل منذ شهرين، وبعد عودته إلى المنزل شعر بالتعب، وبعد نقله إلى المستشفى فارق الحياة عن عمر يناهز 41 عامًا، وسط حالة من الصدمة سيطرت على أهالي القرية.

حزنه على شقيقه

وتابع «جاب الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن علاء كان يشعر بالحزن الشديد عقب وفاة شقيقه محمد منذ 60 يومًا في شهر رمضان الماضي، وكان يذهب إلى المقابر باستمرار لزيارته وقراءة القرآن له، وكان لا يجلس مع أحد إلا وذكر له شقيقه في أثناء الحديث، لتعلقه به.

وقال عبده جاب الله صديق المُتوفّى، إن الفقيد كان يُعرف بين أهالي القرية بالسيرة الحسنة والأخلاق الحميدة وحب الأعمال الصالحة، التي كان يداوم عليها خلال حياته، كما أنه كان متعلقًا بشقيقه بدرجة لا يمكن وصفها، وجميع أهل القرية حضروا جنازته لتوديعه بالحزن والدموع.