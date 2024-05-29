«راح نام بعد النبطشية مات».. وفاة مفاجئة لطبيب شاب في الأقصر تثير الحزن

ما تزال حالات الوفاة بين شباب الأطباء، تزلزل منصات التواصل الاجتماعي، بين يوم وآخر، إذ يخطف الموت المفاجئ أرواح كثير من الشباب في عُقر عملهم، ليلفظوا أنفاسهم الأخيرة في لحظة.

شهر واحد، سيطر فيه موت الفجأة على أروح 5 أفراد من المنظومة الطبية، ضمت 4 أطباء وممرضة، في أوقات مختلفة وأماكن متفرقة، إلا أن الأسباب تشابهت، ليرحلوا جميعًا دون سلام أو وداع، تاركين خلفهم أحلامهم التي لم تكتمل بعد.

وانضم مؤخرًا، إلى القائمة الدكتور مصطفى فتحي، جراح المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم بمستشفى حورس بالأقصر، لقائمة الأطباء الراحلين، التي ضمت كل من طبيب الأمراض الصدرية، معاذ السبكي، والممرضة إسراء عطية، والدكتور إسلام علي، والدكتور شريف نايل.

رحيل مصطفى فتحي «طبيب الأقصر» بعد النبطشية

خلال الساعات الماضية، أعلن عميد القلب السابق، الدكتور جمال شعبان، وفاة طبيب بالأقصر، إثر تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة، أودت بحياته على الفور.

وكتب «شعبان» عبر حسابه على «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ما زالت السكتة القلبية، ما زال الموت المفاجئ، ما زال توقف القلب يغتال صفوة شباب الأطباء، وهم في محراب الواجب والعمل والشرف».

وتابع: «الدكتور مصطفي فتحي طبيب مقيم جراحة في مستشفى حورس التخصصي في الأقصر كان نبطشي طوارئ جراحة لغاية الصبح، راح نام بعد النبطشية ما خلصت ومات في السكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة يا رب».

وسرعان ما تذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الحزن، حوادث الأطباء الراحلين الأيام الماضية، والتي تسببت في هلع كبير، بعد انتشار الأزمات القلبية للشباب.

سبب وفاة الأطباء الشباب بالأزمات القلبية؟

أوضح الدكتور علاء الغمري، أستاذ أمراض القلب، إن سبب سقوط الأطباء الشباب، ضحايا للأزمات القلبية، هو ساعات العمل الطويلة بدون راحة، ما يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم، أو هبوطًا بالدورة الدموية، وعليه الأزمات القلبية.

وأشار الغمري، خلال حديثه لـ«الوطن» إن عدم النوم بشكل صحي، أو تناول الأغذية الصحية، يصل بهم لتصلب الشرايين، وتوقف القلب والوفاة، ونصح بضرورة الكشف حال وجود تاريخ مرضى للأزمات القلبية للوقاية.

كيف تقي نفسك من الأزمات القلبية؟

وقدم أستاذ أمراض القلب، 5 نصائح للحماية من الأزمات القلبية:

- الفحص باستمرار حال وجود تاريخ مرضي للأزمات القلبية للوقاية.

- تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.

- أخذ قسط كاف من النوم.

- الابتعاد عن القلق والتوتر.

- الراحة في ساعات العمل.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الابتعاد عن التدخين.