مات إخوته بالطريقة ذاتها... وفاة شاب بشكل مفاجئ في الدقهلية

عقب انتهاء صلاة عصر أمس الجمعة، توجه رضا شلبي، ابن نبروة بالدقهلية، لشراء بعض الخضروات، ودون مقدمات سقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة بشكل مفاجئ، وفشلت محاولات إنقاذه ليلحق بشقيقه وشقيقته الذين غيبهما الموت بالطريقة نفسها.

جمال شعبان: وفاة غامضة

أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، نبأ وفاة ابن مدينة نبروه، ناعيًا الفقيد: «إن لله وإنا إليه راجعون، تخيلوا كده يا أصدقائي، واحد من الناس الطيبين المحترمين، يجي أمام المحل، وفي الشارع وقدام الناس يطلب من بياع الخضار كيلو ونص خيار وفجأة يقع على الأرض ويموت في التو واللحظة، وهو مازال في عز الشباب، وبادر الجميع في محاوله لإنقاذه لكن إرادة الله عز وجل.. إلى رحمة الله تعالي ابن نبروه دقهلية».

سبب وفاة رضا شلبي

وفقًا لما ذكره الدكتور جمال شعبان، عميد القلب السابق، فإن الرحل توفى نتيجة إصابته بأزمة وراثية، والتي خطفت من قبل شقيقه، وقبله شقيقته، مؤكدًا إن العائلة قد تكون تعاني من اعتلال وراثي في كهرباء أو عضلة القلب.

وقال «شعبان» عبر حسابه الشخصي: «الأخ رضا زكريا أبو شلبي؛ على فكرة أخته قبل كدا ماتت فجأة وأخوه مات فجأة، وكل 5 سنوات يموت منهم واحد فجأة وسره الطبي معاه، مفيش تشخيص، ولكن لازم فحص العيلة كلها، لأن احتمال وجود اعتلال وراثي في كهرباء أو عضلة القلب».

طبيب يعلق.. ما علاقة التاريخ المرضي بالوفاة؟

في هذا الصدد، أكد الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن»، أن توقف القلب بشكل مفاجئ قد يسبب الوفاة على الفور إذا لم يتم إسعافه على الفور، موضحًا أن بعض الأمراض كارتفاع ضغط الدم، والأزمات القلبية تُورث، لذا على الأشخاص الفحص المستمر للتأكد والوقاية.

جنازة وعزاء الراحل

وكانت الصفحات المختصة بأخبار المنصورة، نشرت صور الراحل، بعدما تحولت لدفتر عزاء، مدونة: «انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ رضا زكريا أبو شلبي، الطيب الخلوق المحترم، فاللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين».

ودون آخر: «إنا لله وإن إليه راجعون، تخيل كده يا بشر جه واحد من الناس أمام المحل النهارده الساعه 4 وعشرين دقيقة بالظبط، طلب من بياع الخضار كيلو ونص خيار وفجاة وقع على الأرض، مات شباب، وبادر الجميع في محاوله لانقاذه لكن أراد الله عز وجل أن شاء ولفظ أنفاسه الأخيرة».

وأكد أصحاب وجيران الراحل، أن الجنازة كانت مساء أمس، عقب صلاة العشاء من مسجد الشيخ مجاهد وإن العزاء سيقام اليوم، السبت بعد صلاة العشاء .