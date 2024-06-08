رئيسة وزراء الدنمارك تتعرض للضرب في الشارع

تعرضت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن للاعتداء بالضرب من أحد المواطنين، خلال تواجدها في شوارع الدنمارك، دون أن تصاب بأذى كبير، وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وقال مكتب رئيس وزراء الدنمارك، إنّ ميتي فريدريكسن تعرضت للضرب مساء أمس الجمعة في ميدان كولتورفيت في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن على يد رجل، وأصيبت بصدمة كبيرة وخوف بشأن ما حدث، دون أن يقدم المكتب أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

إلقاء القبض على المُعتدي

وأعلنت الشرطة الدنماركية في كوبناهجن على منصة «إكس» أنها ألقت القبض على المُعتدي، وتحقق في الحادث، لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل.

سورين كيرجارد، وهو مواطن دنماركي، قال إنه رأى رجال الأمن يرافقون رئيسة الوزراء بعيدًا عن موقع الهجوم، وكانت متوترة وقلقة، وانحسبت من المكان فور تعرضها للاعتداء.

هجمات متواصلة قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي

ويأتي الهجوم على رئيسة وزراء الدنمارك قبل يومين من توجه الدنماركيين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الاتحاد الأوروبي، وقبل ثلاثة أسابيع، أصيب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو بطلقات نارية في محاولة اغتيال، لكنه لم يصب بأذى كبير.