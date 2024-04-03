وفاة الملحن العراقي كوكب حمزة في الدنمارك

توفى الملحن العراقي كوكب حمزة في الساعات القليلة الماضية، وذلك داخل أحد مستشفيات دولة الدنمارك، وحرص عدد كبير من رواد موقع التغريدات القصيرة X تويتر سابقًا، على نعيه بكلمات مؤثرة.

وتعرض الملحن العراقي البالغ من العمر 80 عامًا إلى أزمة صحية طارئة، استدعت نقله إلى المستشفى مساء يوم الاثنين الماضي، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الماضية.

كوكب حمزة واحدًا من أشهر نجوم التلحين والموسيقى في العراق وله باع طويل مع كبار نجوم الغناء في سبعينيات القرن الماضي، ومن أبرز أغنياته: ياطيور الطايرة، القنطرة بعيدة، يا نجمة.

وفاة كوكب حمزة في الدنمارك

وأبدى عدد من رواد السوشيال ميديا حزنهم مع وفاة كوكب حمزة، إذ نعاه حساب منسوب لـ إبراهيم ابن حاتم، بقوله: حلَق كوكب حمزة من القنطرة البعيدة بسرب طيوره الطائرة وقرر أن يجاور النجمة، وداعًا أيها اللحن البابلي الشجي.

ملحن أشهر الأغنيات في السبعينيات

ونعى زاهي وهبي الملحن العراقي: رحل البابلي المهاجر الموسيقار العراقي المبدع كوكب حمزة مكتشف المواهب الجميلة وملحن أشهر الأغنيات العراقية، في أرشيفي حوار عميق معه امتد نحو ثلاث ساعات متلفزة، له الرحمة ولذويه ومحبيه ولـ العراق أحرّ العزاء.