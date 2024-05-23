وثيقة تكشف السر.. تفاصيل مخطط الاغتيال الفاشل لرئيس وزراء سلوفاكيا

نشرت المحكمة الجزائية المتخصصة في سلوفاكيا، والمعنية بالتحقيق في حادث محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، وثيقة مكونة من 9 صفحات أوضحت السبب وراء إطلاق المشتبه به النار على «فيكو»، قائلًا إنه لم يقصد قتله، بل إيذاءه فقط، بحسب ما نشرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

الرجل المشتبه به اسمه يوراج سينتولا، وهو حارس أمن سابق في مركز تسوق، وكان يريد الإضرار بصحة رئيس وزراء سلوفاكيا فقط، حتى لا يتمكن من الاستمرار في عمله كرئيسًا للوزراء.

ووفقًا لوثيقة المحكمة، ادعى «سينتولا» أنه يشعر بالعجز والإحباط تجاه حالة المجتمع، في أعقاب التغييرات التي أدخلتها الحكومة اليسارية الشعبوية منذ وصولها إلى السلطة في شهر أكتوبر الماضي.

أصيب بجروح خطيرة

وأصيب رئيس وزراء سلوفاكيا بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع بعد اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة التعدين السابقة هاندلوفا، على بعد حوالي ساعتين بالسيارة من العاصمة براتيسلافا، عندما اقترب «فيكو» من حشد من المتفرجين، أطلق «سينتولا» 5 رصاصات على أسفل بطنه، وأصابه 4 مرات.

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وقال المشتبه به إن ما يريده بشكل أساسي هو تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، فـ«فيكو» أعلن رفضه مواصلة دعم أوكرانيا عسكريًا في إطار حربها ضد روسيا، واتخذ موقفًا أكثر تأييدًا لموسكو.

انتقام من الحكومة السلوفاكية

وبحسب وثيقة المحكمة، قرر «سينتولا» في 13 مايو الجاري- أي قبل يومين من الهجوم - أنه سينتقم من الحكومة السلوفاكية بسبب سياساتها من خلال إصابة رئيس الوزراء باستخدام مسدس كان يمتلكه بشكل قانوني منذ عام 1992، وكان السلاح عبارة عن مسدس تشيكي الصنع من طراز CZ 75 عيار 9 ملم، كان يحمله في حافظة خلفية مربوطة بحزامه، بالإضافة إلى حافظتين يحتوي كل منهما على 10 رصاصات.

وأخبر «سينتولا» السلطات أنه في 15 مايو الجاري، انتظر لمدة ساعة أثناء اجتماع مجلس الوزراء، حتى خرج رئيس الوزراء من المبنى واقترب من حشد صغير يقف خلف حاجز في الساحة الرئيسية بالمدينة، وقال إنه أطلق النار على الجانب الأيمن من بطن رئيس الوزراء بينما كان «فيكو» يصافحه على مسافة مترين، وسجلت وثيقة المحكمة قوله بسخرية: «حتى الرجل الأعمى كان سيصيب الهدف».

تطورات الحالة الصحية لرئيس وزراء سلوفاكيا

وبحسب «ABC NEWS» الأمريكية، فحالة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو تحسنت، وقال المستشفى الذي يعالج فيه، إن حالته مستقرة.