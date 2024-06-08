موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2024.. الدفعة الخامسة من الزيادة الجديدة

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية، موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2024، لـ11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، موضحة أن الصرف عبر أكثر من وسيلة، مثل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع البنوك المنتشرة بمختلف الأماكن بجميع المحافظات.

قيمة زيادة المعاشات 2024

تصرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون دفعة شهر يوليو هي الدفعة الخامسة من تطبيق الزيادة، والتي تصل قيمتها إلى 16% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.

تبدأ عملية الصرف اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل الموافق يوم الاثنين، فتحرص الهيئة دائمًا على إقرار يوم الصرف ليكون اليوم الأول من كل شهر.

فئات يمكنها الاستفادة من خدمات بنك ناصر

وفي سياق منفصل، يقدم بنك ناصر الاجتماعي العديد من الخدمات المصرفية، ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، وذلك يشمل:

- موظفو القطاع العام والخاص.

- أصحاب المعاشات.

وأكد البنك أنّ الخدمات متاحة بشروط ميسرة، بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء، والتيسير على العملاء في أمورهم الحياتية، وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول على التمويلات المختلفة.