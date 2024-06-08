بعد اكتشافه لأول مرة في الهند منذ 120 عاما.. معلومات عن النمل الأزرق

حدثت واقعة مذهلة في الهند كما وصفها بعض العلماء، حينما اكتشفوا أحد أنواع النمل النادرة في الغابات، فالنوع الذي عُثر عليه لم يكن مجرد نملٍ عابر، بل كان نملًا متميزًا بجماله الفريد، زُخرف جسمه بألوان ساحرة تلتقط أنظار المراقبين، وخاصةً وسط عتمة الغابات حيث برز كنور ساطع يلمع بجاذبيته.

هذا الاكتشاف هو الأول منذ أكثر من 120 عامًا، وقد نال إعجاب مكتشفيه بسبب شكله المبهر، لذلك نستعرض أبرز المعلومات التي وردت عنه، وفق ما نشره موقع «study find».

معلومات عن النمل الأزرق

- أطلق العلماء على هذا النوع من النمل اسم «نيلا»، من اللغات الهندية ويعني الأزرق.

- يشبه الأحجار الكريمة اللامعة بلونها الأزرق.

- يتمتع بهيكل خارجي أزرق قزحي اللون ملفت للأنظار.

- يعيش في حفرة شجرة، على ارتفاع حوالي 800 متر.

- لون الجسم أزرق إلى حد كبير، لكن الأرجل وقرون الاستشعار تميل إلى اللون الأبيض المائل إلى البني.

- يتمتع النمل بالرأس المستطيل ذو اللون البني الفاتح، بينما نملة الياقوت الأزرق لها رأس شبه مثلثي.

- النملة لديها سنًا أقل في الفك السفلي.

لماذا يتميز باللون الأزرق؟

أوضح مكتشف النمل الأزرق، الدكتور بريادارسانان، وراماكريشنايا ساهاناشري، من مؤسسة أشوكا للبحوث في علم البيئة في بنغالورو، أن اللون الذي يتمتع به النمل يعد ميزة نابضة بالحياة ومثيرة للاهتمام، وهو ما يساعده في التواصل أو التمويه أو التفاعلات البيئية الأخرى.