حدث ليلا.. أول رد لنتنياهو على إصابته بالسرطان ورعب عالمي من متحور أنفلونزا الطيور

خلال ساعات الليل، انشغل الرأي العالمي بالعديد من القضايا على رأسها إشاعات إصابة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسرطان، ووقوع انفجار غامض في قاعدة عسكرية إسرائيلية، وتحذير منظمة الصحة العالمية من متحور إنفلونزا الطيور الذي قد يصبح جائحة جديدة تهدد العالم، فماذا حدث ليلا؟

أول رد لنتنياهو عن إصابته بالسرطان

خلال الأيام الماضية، ظهرت العديد من الإشاعات والتكهنات حول صحة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حتى إن البعض أكد إصابته بمرض السرطان، وأن الجراحة التي خضع لها منذ شهرين كانت لاستئصال ورم، وليس لإجراء عملية الفتاق كما أشيع.

ورد نتنياهو لأول مرة عن حقيقة إصابته بالسرطان، برفع دعوى ضد الصحفيين بن كاسبيت وأوري مشغاف، والناشط المعارض جونين بن يتسحاق، اللذان رواجا لتلك الشائعة «على حد وصفه»، مؤكدًا أنه لا يعاني من مرض يهدد حياته خلال مدة أقصاها سنة، ووصف تلك الأحاديث بأنها أكاذيب خبيثة وخطيرة للغاية.

انفجار غامض في قاعدة عسكرية إسرائيلية

وكشفت صحيفة معاريف العبرية، مقتل نحو 10 جنود وإصابة أكثر من 16 بعضهم في حالة خطيرة، في انفجار أسلحة وذخيرة في قاعدة تسئليم العسكرية في صحراء النقب.

وأضافت الصحيفة أن جنود الاحتلال الذين أصيبوا وقتلوا كانوا موجودين بالقرب من مخزن الأسلحة والذخيرة، ولم يعلن جيش الاحتلال أي تفاصيل عن الحادث الغامض.

مخاوف عالمية من متحور أنفلونزا الطيور

وأكدت منظمة الصحة العالمية، وفاة رجل في المكسيك يبلغ من العمر 56 عامًا بمتحور انفلونزا الطيور الجديد، بعد تأكيد الإصابة مخبريًا.

وقالت المنظمة إن الحادث بدأ يوم 17 أبريل الماضي، عندما أصيب رجل مكسيسي بالمتحور الجديد، وأصيب الحالة باضطراب التنفس وارتفاع في درجات الحرارة «الحمى» والإسهال والغثيان، ويوم 24 أبريل، توجه الحالة إلى المستشفى وطلب الرعاية لكنه توفى في نفس اليوم.

حزب الله يهاجم شمال إسرائيل

وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن هجوم حزب الله على شمال الأراضي المحتلة باستخدام طائرات دون طيار، والتي انفجرت داخل بلدية خرشيف في الجليل الأعلى، مما أسفر عن إصابة أكثر من 16 مصاب بينهم حالات خطيرة.

وكشف جيش الاحتلال، إن حزب الله استخدم طائرتين دون طيار حلقت على ارتفاع منخفض، مما جعلها تختفي عن الرادارات التابعة للجيش، بالإضافة إلى أنها استغلت التضاريس للتخفي، وهو ما نجحت فيه.