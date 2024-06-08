مصافحة شيرين لعمرو دياب وغناء أحمد عز ويسرا.. لقطات من زفاف ابنة محمد السعدي

ظهرت الفنانة شيرين رضا في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي على نجل رجل الأعمال منصور عامر، الذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والأصدقاء والأقارب.

شيرين رضا تصافح عمرو دياب

وصعدت شيرين رضا على المسرح لمصافحة عمرو دياب وتقبيله في أثناء إحياءه لحفل الزفاف.

كما حرصت الفنانة منى زكي وزوجها أحمد حلمي على حضور حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، على نجل رجل الأعمال منصور عامر، والصعود بجوار عمرو دياب والغناء معه بصحبة المطربة أصالة.

وظهر الفنان محمد رمضان خلال حفل الزفاف، وهو يصافح العروسين، ويقبل رأس العروس ابنته المنتج محمد السعدي.