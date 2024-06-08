أزهري: العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا ويستحب صيامها

أكد الشيخ إبراهيم شعراوي أحد علماء الأزهر الشريف، أنّ العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا، مضيفًا: «يقول سيدنا النبي خير أيام الدنيا هي أيام العشر.. ويقول العلماء إن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل عند الله من نهار العشر الأواخر من شهر رمضان».

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

وأوضح «شعراوي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة «دي أم سي»، أنّ أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أيام ذكر وتلاوة قرآن وصيام وتكبير، متابعًا: «من لا يدرك رحمة الله فالباب انفتح له في العشر الأوائل من ذي الحجة ومن قصر في شهر رمضان أمامه فرصة لاغتنام الحسنات والبركة».

صيام العشر الأوائل

وشدد على أن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة سنة، ومن يستطيع الصيام الأيام كاملة يكتب الله له الأجر والثواب، وغير القادر على الصيام من الممكن أنّ يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم يومي الاثنين والخميس أو يصوم يوم عرفة فقط، وإذا كان غير قادر على الصيام عليه أنّ يطعم مسكينا عن كل يوم صيام من أيام العشر الأوائل منذ ذي الحجة ليكتب الله له الثواب.