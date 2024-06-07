ماذا حدث في العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أزهري يحسم صحة الحديث المتداول

تحتل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة مكانة خاصة في قلوب المسلمين حول العالم، حيث تعتبر من أكثر الأيام فضلاً وأجرا في السنة الهجرية، ومع اقتراب هذه الأيام المباركة، يتزايد تداول الأحاديث والروايات المتعلقة بفضلها وأعمالها المستحبة، سواء بين الأشخاص أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بين هذه الأحاديث يبرز حديث منسوب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يصف ماذا حدث في كل يوم من هذه الأيام العشرة.

وحول الحديث المتداول عن ماذا حدث في العشر الأوائل من ذي الحجة، ، أكد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن هناك ضوابط صارمة للتحقق من صحة الأحاديث النبوية.

أهمية التحقق من الأحاديث

وبخصوص ماذا حدث في العشر الأوائل من ذي الحجة، شدد مهنا في تصريحات لـ«الوطن»، على أهمية التحقق من صحة الأحاديث قبل تناقلها والعمل بها، مؤكدا أن الأحاديث الضعيفة، قد تؤدي إلى انتشار معلومات غير دقيقة بين المسلمين، ويجب على المسلمين الاعتماد على المصادر الموثوقة والأحاديث الصحيحة.

المؤسسات الدينية

ودعا الدكتور مهنا الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجراف وراء الأحاديث غير الصحيحة التي قد تؤثر سلبا على الفهم الصحيح للإسلام، وضرورة رجوع المسلمين إلى العلماء الموثوقين والمؤسسات الدينية المعتبرة مثل الأزهر الشريف للتأكد من صحة الأحاديث والمعلومات الدينية.

حديث غفران الذنوب

وكان قد تناقل البعض حديث منسوب للنبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ابن العباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه فضل صيام كل يوم من الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. يُقال إن الحديث يتضمن التالي:

1. اليوم الأول: غفر الله فيه لآدم ومن صامه غفر الله له كل ذنوبه.

2. اليوم الثاني: استجاب الله فيه لسيدنا يوسف ومن صامه كمن عبد الله سنة كاملة.

3. اليوم الثالث: استجاب الله فيه لدعاء زكريا ومن صامه استجاب الله لدعائه.

4. اليوم الرابع: ولد فيه سيدنا عيسى ومن صامه نفى الله عنه البأس والفقر.

5. اليوم الخامس: ولد فيه سيدنا موسى ومن صامه برئ من النفاق وعذاب القبر.

6. اليوم السادس: فتح الله فيه الخير لسيدنا محمد ومن صامه ينظر الله إليه بالرحمة.

7. اليوم السابع: تغلق فيه أبواب جهنم ومن صامه أغلق الله له ثلاثين باباً من العسر.

8. اليوم الثامن: المسمى "بيوم التروية" ومن صامه أعطى الله له أجراً عظيماً.

9اليوم التاسع: يوم عرفة ومن صامه يغفر الله له سنة من قبل وسنة من بعد.

10- اليوم العاشر: عيد الأضحى ومن تصدق فيه بصدقة بعثه الله يوم القيامة آمناً.