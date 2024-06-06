10 ذو الحجة كم يوافق ميلادي 2024؟.. صيام العشر الأوائل يبدأ من الغد

يعيش المسلمون في تلك الأيام نفحات العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي ينتظرها الكثيرون لما لها من فضل عظيم، وخير وبركة، لذا يحرص المسلمون على التقرب فيها إلى الله بالصيام والإكثار من الذكر، لحين قدوم عيد الأضحي الذي يوافق اليوم العاشر، لذا نجيب في السطور التالية عن تساؤل: 10 ذوالحجة كم يوافق ميلادي 2024؟

موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

ووفقا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لغرة شهر ذي الحجة، فإنه يبدأ غدا الجمعة الموافق 7-6-2024، صيام العشر من ذي الحجة، ويستمر الصيام لمن أراد القيام بهذه السنة والتماس فضل هذه الأيام حتى يوم التاسع من ذي الحجة والذي يوافق يوم السبت 15-6-2024.

10 ذو الحجة كم يوافق ميلادي 2024.. موعد عيد الأضحى؟

أما بالنسبة لمعرفة يوم 10 ذو الحجة كم يوافق ميلادي 2024، وهو يوم عيد الأضحى المبارك 2024 والمعروف بيوم التروية بالنسبة للحجاج فإنه يوافق فلكيا يوم الأحد 16-6-2024.

وفي تقريره حول استطلاع غرة شهر ذي الحجة 1445 هجريا، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر ذي الحجة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 2:39 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هجريا والموافق 6-6-2024.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

وتشمل العشر الأوائل من ذي الحجة، أعمال الحج التي يؤديها المسلمون في الأراضي السعودية المقدسة، وبها يوجد يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويُعد من أفضل الأيام عند الله، ويتبعه عيد الأضحى المبارك في اليوم العاشر، وخلال تلك الأيام يُستحب الإكثار من ذكر الله والأعمال الصالحة مثل الصيام، وقراءة القرآن والدعاء والصدقة، حيث يُضاعف الله فيها الأجر.