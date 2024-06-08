شروط الاشتراك في مسابقة «إيجي تالنت».. «غني لمنير واكسب 30 ألف جنيه»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية، بدء التقديم لمسابقات الموسم الرابع من «إيجي تالنت»، للشباب من أصحاب الصوت الغنائي المميز، من خلال اختيار أغنية للفنان محمد منير ليجري تسجيلها في مقطع فيديو في أثناء غنائها، ثم إرسال رسالة إلى لجنة التحكيم، وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة 30 ألف جنيه.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، التفاصل كافة الخاصة بمسابقات الموسم الرابع من «إيجي تالنت»، ونوضح من خلال هذا التقرير أفراد طاقم التحكيم والشروط المطلوبة وكيفية التقديم في المسابقة، فضلا عن آخر موعد لها، كالتالي:

أعضاء لجنة تحكيم مسابقات الموسم الرابع من «إيجي تالنت»

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم مسابقات الموسم الرابع من «إيجي تالنت»، من المايسترو أمير عبد المجيد، والمايسترو محمد عثمان والملحن والمطرب مدين.

قيمة الجوائز وآخر موعد للتقديم للمسابقة

وحددت «الشباب والرياضة» مواعيد التقديم للمسابقة، ليبدأ التقديم يوم 7 يونيو الجاري، ويستمر حتى 28 يونيو، وتصل قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمركز الأول إلى 30 ألف جنيه، بينما تصل قيمة جوائز المركز الثاني إلى 20 ألف جنيه، فيما تصل قيمة جوائز المركز الثالث إلى 15 ألف جنيه.

كيفية التقديم في مسابقات الموسم الرابع من «إيجي تالنت»

يختار الراغب في الاشتراك بالمسابقة، أغنية للفنان محمد منير ويسجلها في مقطع فيديو، ثم إرساله على الموقع الخاص بالمسابقة https://egytalents.com/apply/

الشروط المطلوبة للاشتراك في الموسم الرابع من «إيجي تالنت»

- ألا يقل سن المتقدم للمسابقة عن 18 وألا يزيد عن 40 عاما.

- يجب أن يتم اختيار أغنية من أعمال الفنان محمد منير.

- يجب أن يتم تصوير فيديو في أثناء أداء الأغنية.

- غير مسموح بالتسجيل داخل ستوديو أو استخدام مؤثرات صوتية.

- يجب تسجيل الفيديو في مدة لا تزيد عن دقيقة ونصف أي 90 ثانية.

- لا بد من وضوح الصوت والصورة، ومن الممكن استخدام آلة موسيقية أو موسيقى مسجلة إذا كانت لا تؤثر على الصوت.

ما هي مراحل المسابقة؟

1- في البداية يتم استقبال فيديوهات المتسابقين.

2- ثم تختار لجنة التحكيم أفضل 20 متسابقا ليتم تقييمهم، ليمثل ذلك 70%؜ من النتيجة النهائية.

3- تصويت الجمهور للمتسابقين عن طريق الموقع الخاص بالمسابقة، لتمثل تلك المرحلة 30%؜ من النتيجة النهائية.

4- وأخيراً يتم إعلان أسماء الفائزين.