بعد حادث وفاته..7 معلومات عن رائد الفضاء الأمريكي ويليام أندرس

حادث مفجع تعرض له رائد الفضاء الأمريكي الشهير ويليام أندرس، فقد حياته على إثره، إذ وثقت كاميرا أحد شهود العيان الذي تواجد أمام جزر سان خوان في واشنطن تمايل طائرة أندرس في السماء، من طراز Beech A45 القديم ومن ثم سقوطها نحو البحر، وفقًا لما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

BREAKING: Apollo 8 astronaut William Anders' plane crashes northwest of Seattle. Search and rescue underway pic.twitter.com/f0tCZ6rMLh — BNO News (@BNONews) June 7, 2024

نعي أصدقاء أندرس

وعبرعدد من أصدقاء أندرس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن حزنهم الشديد إثر سماعهم خبر وفاته، منهم مارك كيلي، رائد الفضاء المتقاعد إذ دّون على منصة X، قائلا «لقد غيّر أندرس حياتنا ووجهة نظرنا عن كوكبنا وأنفسنا من خلال صورته الشهيرة لشروق الأرض على متن أبولو 8، إلى الأبد..عزائي لعائلته وأصدقائه».

ونستعرض في السطور التالية، أبرز 7 معلومات عن رائد الفضاء الأمريكي الشهير ويليام أندرس، وفقًا لـ متحف نيو مكسيكو لتاريخ الفضاء، كالتالي:

ولد أندرس في 17 أكتوبر 1933 في هونج كونج.

كان والده ملازمًا في البحرية على متن السفينة الأميركية يو إس إس. باناي، وهي زورق حربي أميركي في نهر اليانغتسى الصيني.

أسس أندرس مع زوجته فاليري متحف الطيران التراثي في ولاية واشنطن عام 1996، الذي يضم 15 طائرة وعدد من المركبات العسكرية القديمة والقطع الأثرية التي تبرع بها المحاربون القدامى.

انجب أندرس 6 أبناء.

انتقل أندرس في عام 1993 للعيش مع زوجته وابنائه في جزيرة أوركاس في أرخبيل سان خوان، واحتفظا بمنزل ثان في مسقط رأسهما بسان دييجو.

صاحب صورة شروق الأرض