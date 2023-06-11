«لاب توب» هدية الأول على الإعدادية بالمنوفية: مأخدتش دروس.. ونفسي أكون رائد فضاء

أجواء سعيدة تعيشها أسرة الطالب أنس أشرف الدسوقي الأول على الشهادة الإعدادية بالمنوفية، بعد إعلان النتيجة، فقرر والده تقديم لاب توب هديه له بعد أن وعده به بعد التفوق في دراسته، ووجه الطالب عددا من النصائح للطلاب ليتفوقوا في دراستهم، ومن بينها الاهتمام بالصلاة والمذاكرة بتركيز وتقبل النصائح من الأكبر سنا، والاهتمام بحضور اليوم الدراسي في المدرسة والاستفادة من خبرات المدرسين الكبيرة.

أنس: لم احصل على أي دروس خصوصية

وأكد الطالب أنس أشرف الدسوقي، الأول على الشهادة الإعدادية بالمنوفية، أنه لم يحصل على أي دروس خصوصية طوال فترة العام الدراسي، وأنه كان يداوم على الحضور في المدرسة دون غياب ويستغل خبرات المدرسين في تطوير مستواه العملي في مختلف المواد، مؤكدا أن والديه مدرسين وساعداه في مراجعة المواد طوال العام الدراسي مع تقديم النصائح له.

الأول على الإعدادية بالمنوفية: أصعب المواد هي العربي

وأضاف لـ«الوطن» أنه كان يبدأ يومه مع صلاة الفجر بالمذاكرة ويقسم المواعيد بين قضاء وقت للترفيه وبين المدرسة والمذاكرة التي تستمر 5 ساعات، مشيرا إلي أن أصعب المواد التي قابلته في الشهادة الإعدادية هي مادة العربي وأسهل المواد هي مادة الرياضيات والعلوم، مؤكدا أنه يتمنى في المستقبل أن يصبح رائد فضاء.

من جهته، أكد أشرف الدسوقي والد الطالب أنس الأول على الشهادة الإعدادية بالمنوفية، أن ابنه اجتهد طوال العام الدراسي واستحق أن يكون الأول، مشيرا إلي أنه هو ووالدته كانوا يقومون له النصائح والمراجعات بشكل مستمر بجانب مدرسيه في المدرسة لأنه لم يحصل على أي دورس، قائلا: «لما عرفت النتيجة كان أسعد وقت في حياتي».