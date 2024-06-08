«القومي للمرأة» يبحث آليات دعم التعاون مع مبادرة المشروعات الخضراء

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة مع السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في ضوء انطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة، والتى تتضمن فئة المشروعات المعنية بالمرأة.

وأشادت «مرسي» بمشاركة المرأة القوية في هذه المبادرة خلال دورتيهما الأولى والثانية، حيث فازت المشروعات المقدمة من المرأة بمتوسط أعلى من 45%، وتتوقع مشاركة أكبر وأقوى في الدورة الثالثة.

نشر الوعي حول المرأة والبيئة والتغير المناخي

وأكدت مايا مرسي أهمية الدور الذي تقوم به فروع المجلس والفرق المحلية في كافة المحافظات في نشر الوعي حول المرأة والبيئة والتغير المناخي، وتشجيع النساء في المحافظات على المشاركة الفعالة والمنافسة، من خلال تقديم مشروعات جديرة بالاهتمام مصممة خصيصًا للنساء وتتوافق مع المعايير الخضراء والذكية.

وأشارت «مرسي» إلى أهمية العمل على تسليط الضوء على قصص النجاح للمشروعات الخضراء الذكية التي تقودها المرأة بالمحافظات.

عرض المشروعات الفائزة في مؤتمر «COP29» بأذربيجان

من جانبه وجه السفير هشام بدر الشكر إلى المجلس القومي للمرأة وجميع شركاء النجاح في الدورتين السابقتين والحالية من المبادرة، مؤكداً أن المشروعات الفائزة في الدورة الثالثة من المبادرة سوف تعرض في مؤتمر «COP29» في أذربيجان، لافتاً إلى أنه قد سبق مشاركة فئة المرأة بـ3 مشروعات في كل من COP27 بمصروآخرى في COP 28 بالإمارات.

وأكد «بدر» أهمية الاستفادة من الخبرة الكبيرة التى اكتسبها المجلس خلال الدورتين السابقتين لنشر الوعى بالمبادرة ومشاركة أكبر للسيدات بحيث نكمل الخريطة الخضراء الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية للمرأة .