مايا مرسي تشارك في اجتماع «تضامن النواب» لمناقشة موازنة «القومي للمرأة»

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في الاجتماع الـ 77 للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة 2024/2025، فيما يخص المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، وممثلي المجلس القومي للمرأة ومجلس النواب.

المرأة المصرية

وأشادت رئيس المجلس بالدعم الدائم للدكتور عبد الهادي القصبي لملف تمكين المرأة المصرية، وأكدت أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل وجود إرادة سياسية مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطني، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من لقب سيدات مصر بـ«عظيمات مصر»، وهو صاحب جملة «لا تسقط أمة حافظت سيداتها على صوت ضمير الوطن»، مؤكدة على التطور الكبير وغير المسبوق الذي شهده ملف تمكين المرأة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، فعلى سبيل المثال لا الحصر وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 28٪.

درع المجلس

واستعرضت مايا مرسي إنجازات المجلس خلال 10 سنوات، وقامت بتسليم الدكتور عبد الهادي القصبي درع المجلس تقديراً لجهوده في ملف تمكين المرأة.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة أوجه الصرف المخصصة للمجلس القومي للمرأة في مشروعي خطة التنمية والموازنة العامة، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم للمجلس لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.