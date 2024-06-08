محمد رمضان يهنئ ابنة المنتج محمد السعدي في حفل زفافها: ربنا يسعد أيامك

هنأ الفنان محمد رمضان، زينة، ابنة المنتج محمد السعدي بحفل زفافها على عبد المجيد، ابن رجل الأعمال منصور عامر، وذلك من خلال منشور شاركه عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام».

محمد رمضان يهنئ ابنة محمد السعدي

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو خاص له أثناء حضوره حفل زفاف زينة محمد السعدي وعبد المجيد منصور عامر، وعلق عليه «صباح الأفراح.. مبروووك حبايبي زينة محمد السعدي وعبد المجيد منصور عامر.. ربنا يسعد أيامكم ويرزقكم الذرية الصالحة».

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد شارك فى السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل جعفر العمدة، الذي قدمه بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم هالة صدقي ومنذر رياحنة وزينة وايمان العاصي ومنة فضالي وأحمد فهيم وجوري بكر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج سعدي جوهر.