أسعار اللحوم اليوم الخميس في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

سجلت أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم الخميس 6-6-2024، نحو 330 جنيهًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما صرحت به شعبة القصابين، تزامنًا مع توافر اللحوم في العديد من المنافذ التابعة للحكومة، ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارة الزراعة.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 6-6-2024

«الوطن» تنشر أسعار اللحوم اليوم الخميس 6-6-2024 بحسب شعبة القصابين وهي كالتالي:

- سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 250 لـ430 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو»: من 350 لـ410 جنيهات.

- كيلو اللحم الكندوز «كبير»: من 280 لـ320 جنيهًا.

- كيلو اللحم الكندوز الصغير: من 330 لـ420 جنيهًا.

- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم: 300 جنيه.

- لحم ضأن بعظم: من 320 لـ430 جنيهًا.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و290 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي بـ330 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد بـ160 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحوم البرازيلي البقري يتراوح بين 280 حتى 320 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 330 جنيهًا.

- سعر اللحوم الهندي 230 جنيهًا للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 210 جنيهات.