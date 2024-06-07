«الزراعة»: طرح اللحوم الحمراء في منافذ الوزارة بـ150 جنيها للكيلو

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنَّه جرى الاستعداد لتوفير أكبر كميات من اللحوم الحمراء، تكفي طلبات السوق في موسم عيد الأضحى، لافتا إلى اهتمام الدولة بتعظيم الإنتاج المحلي، ودعم القطاع الخاص لتوفير كميات كافية من اللحوم.

الدولة تعمل على إتاحة الفرصة للراغبين في استيراد اللحوم

وأشار «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، المُذاع على شاشة «dmc»، إلى أنَّ الدولة تعمل على إتاحة الفرصة للراغبين في استيراد اللحوم ورؤوس الماشية من الخارج، ليصل عدد المستورد منها إلى 154 ألف رأس، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، خاصة خلال فترات ذروة الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية.

ونوه إلى ضخ كميات إضافية، وتوفير مزيد من المعروض لـ منتجات اللحوم، تلبية لاحتياجات المواطنين، وتفادي لأية زيادات غير مبررة للأسعار خلال الفترة المقبلة، وإتاحتها عبر منافذ الوزارة، كاشفا عن قائمة الأسعار، التي جاءت كالتالي:

قائمة أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

- كيلو اللحم الحي يصل إلى 150 جنيها قائم، أما اللحوم الحمراء الجاهزة لعملية الطهي فتبدأ من 250 جنيها، وجميعها متواجدة بمنافذ البيع التابعة للوزارة والجهات الرسمية المعلن عنها لبيع اللحوم الحية.

- تتباين أسعار اللحوم الحمراء على حسب النوع والسلالة، ولحوم الجاموس تصل إلى 150 جنيها، أما «الأبقار» فتُباع بـ170 جنيها، وبالنسبة للحوم الأغنام المميزة فتتراوح بين 200 و250 جنيها.

وأوضح معاون وزير الزراعة، أنَّ التنوع والزيادة في المعروض يتيح لكل فئات وشرائح المجتمع الاستهلاكية، شراء ما يتناسب مع الدخل، لافتا إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لرفع درجات الجاهزية القصوى، وجرى تحديد رسوم الذبح في المجازر.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق، عن حالة الطوارئ، استعدادا لعيد الأضحى، مع تخفيضات تصل إلى 30% في سعر اللحوم الحمراء.