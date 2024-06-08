قافلة طبية مجانية بقرية المثلث في كفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية علاجية «مجانية» اليوم؛ لخدمة أهالي قرية المثلث مركز الرياض، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمركز.

وتستمر القافلة المجانية، على مدار يومين؛ لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية مجانية بقرية المثلث

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ: إنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية المثلث التابعة لمركز الرياض، يومي السبت والأحد 8 و9 يونيو الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد «شقوير» في بيان، أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين، وستوقع الكشف الطبي وتقدم العلاج مجاناً في عدد من التخصصات الطبية، منها «النساء والتوليد، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية.

التحويل لأقرب مستشفى لتلقي العلاج

وأوضح «شقوير»، أنّه سيجري تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات العلاجية، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من مستشفى كفر الشيخ العام، لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعياً أهالي قرية المثلث التابعة لمركز الرياض للتردد على القافلة، للاطمئنان على صحتهم.