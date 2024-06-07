«المركزي للتنظيم» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف مصلحة الخبراء بداية من الغد

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الجمعة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف «معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي بتخصصات مختلفة».

وجرى عقد المسابقة بمركز تقييم القدرات والمسابقات في الفترة من 7 مايو حتى 5 يونيو 2024، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

ومن المقرر أن يتيح الجهاز غدًا السبت التظلم من نتيجة المسابقة ولمدة أسبوعين، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.