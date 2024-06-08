وظائف خالية في بنك مصر 2024.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، عن حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة، وفي العديد من قطاعات البنك، في إطار الحرص على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كانوا خريجين كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات.

وأوضح بنك مصر في إعلانه عن الوظائف كافة التفاصيل الخاصة بها، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف المطلوبة والشروط الخاصة بها وكيفية التقديم لتلك الوظائف، كالتالي:

الوظائف المطلوبة في بنك مصر 2024

1- متخصصين في تكنولوجيا المعلومات، ويشترط به الآتي:

- أن يكون تخرج من علوم الكمبيوتر والهندسة «الشبكات والاتصالات» ومعلومات الأعمال ونظم المعلومات التجارية.

- أن يكون لديه 4 سنوات من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية جيد.

- أن يكون خريج جامعي بتقدير جيد بحد أدنى.

- أن يكون مقيم بالقاهرة.

- وفي حالة التقديم لوظائف المناصب الإدارية، يجب أن يكون لديه أكثر من 8 سنوات من الخبرة.

2- وظائف أمن المعلومات.

3- وظائف أمن التطبيقات.

4- وظائف مراجعة.

5- وظائف مديرين تدقيق تكنولوجيا المعلومات.

6- مدير التخزين والنسخ الاحتياطي.

7- رئيس أمن الأنظمة.

8- مدير أمن البيانات والتطبيقات.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك مصر الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف الشهير لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به مع ذكر الوظيفة التي يريد التقدم لها.