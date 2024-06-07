وظائف خالية للشباب بمرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه.. حوافز شهرية وتأمينات

أعلنت وزاة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عن وظائف خالية للعمل في إحدى شركات الأغذية والمشروبات الشهيرة، للعمل في وظيفة ويتر، بمرتب يبدأ من 6 آلاف جنيه، في إطار حرص وزارة الشباب على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظيفة، تؤمن لهم الحصول على مصدر دخل شهري ثابت، وتمكنهم من تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

وأوضحت الوزارة، كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية المطلوبة، متضمنة الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها.

الشروط المطلوبة للوظيفة

- مكان العمل يكون في القاهرة الجديدة ومدينة نصروالساحل الشمالي.

- أن يكون المتقدم إلى الوظائف حاصل على مؤهل متوسط وعالي.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية مقبول.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة عامة.

- أن يكون لديه مهارات تواصل جيدة.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين راتب مجزى متوسط 6 آلاف جنيه شهريا.

- عدد ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات.

- تمنح الشركة للعاملين عدد يوم إجازة في الأسبوع.

- تمنح الشركة للعاملين تأمين صحي حكومي وتأمين اجتماعي.

- توفر الشركة للعاملين حافز شهري عند تحقيق خطة المبيعات.

- وتوفر الشركة أيضا بدل انتقالات للتجمع.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة على «فيسبوك»، والدخول منها إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف ليتم ملء كل البيانات المطلوبة بها.