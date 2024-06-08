«الريف المصري الجديد» ترعى مسابقة لدعم المواهب الطلابية في هندسة التشييد

قامت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية 1.5 مليون فدان، برعاية فعاليات النسخة الثانية من «مسابقة الجسر»، والتي أقامها قسم هندسة التشييد بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية لاختيار أفضل نموذج هيكلي لجسر مصنوع من أعواد الخشب، يتم إختباره تحت تأثير الحمل الرأسي «Monotonic Load».

وشارك في المسابقة المئات من الطلاب والطالبات الجامعيين، مثلوا 23 فريقاً ضمت طلاب كلٍ من كليات الهندسة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية بالجامعة المصرية الروسية والمعهد العالى للهندسة بالشروق.

وأقيمت المسابقة تحت إشراف الدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية، وبحضور وإشراف الدكتور علاء البطش عميد كلية الهندسة والأستاذة الدكتورة فاطمة شلتوت رئيس قسم هندسة التشييد والدكتورة فينيس فايد والدكتور محمد رباح.

وقامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتقديم جائزة نقدية بالإضافة إلى ميداليات وجوائز عينية وشهادات تقدير للطلاب والباحثين الفائزين، تشجيعاً لهم وإسهاماً من الشركة فى دعم مجالات البحث العلمى والدراسات الأكاديمية التى من شأنها خدمة جهود الدولة ومخططاتها لتحقيق التنمية المنشودة، وذلك فى إطار الدور الفاعل والمستمر والمثمر الذى تقوم به الشركة على صعيد المسئولية المجتمعية.

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن رعاية الشركة لهذه النسخة الثانية من «مسابقة الجسر» تأتي في إطار برنامج المسئولية الإجتماعية للشركة، وانطلاقاً من حرصها على دعم كافة الجهود الرامية إلى بناء القدرات البشرية، وتعزيز الإبداع ومهارات العمل الجماعى وروح الفريق لدى شباب الطلاب، وسعيها للإسهام فى بناء مجتمع المعرفة فى مصر، تماشياً مع رؤية مصر التنموية 2030.

أهمية المبادرات والمسابقات الأكاديمية في تنمية وتطوير المهارات

وشدد «عبد الوهاب» على أهمية مثل هذه المبادرات والمسابقات الأكاديمية والعملية فى تنمية وتطوير المهارات البحثية والتطبيقية لدى طلاب الجامعات المصرية، ودعم وتحفيز الإبتكار لديهم، فضلاً عن تنمية ثقافة تغليب البحث العلمى والتطبيق العملى لدى الطلاب، بما يساعدهم على إكتساب العديد من الخبرات اللازمة التى تمكنهم من النجاح والتميز فى سوق العمل، سواء المحلى أو العالمى.

مصر تمتلك جيلاً واعداً ومميزاً من الكوادر البشرية

وذكر «عبد الوهاب»، أن مصر تمتلك جيلاً واعداً ومميزاً من الكوادر البشرية التى تحتاج إلى الدعم والتوجيه من الشركات والكيانات الكبرى، على غرار ما تقوم به شركة تنمية الريف المصري الجديد.