رئيس الريف المصري الجديد: حققنا فكرة أطلس زراعي بمشروع المليون ونصف فدان

واصل برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، سلسلة حلقاته بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، إذ تسلط حلقة اليوم الضوء على حصاد مشروع المليون ونصف المليون فدان، كطفرة زراعية واستثمارية تسابق الزمن.

الاعتماد على مخزون المياه الجوفية

أكد اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد المسؤولة عن تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان، أن أراضي المشروع يتم زراعتها وفق استراتيجية ورؤية للدولة، مشيرا إلى أن الاعتماد على مخزون المياه الجوفية يتم وفق نسب يتم استزراعها.

وأضاف «عبدالوهاب» أن آبار المياه الجوفية المنفذة في 2450 بئرا موزعين على مساحات الأراضي، موضحا أن كل هذا مرتبط بالمحددات التي وضعتها وزارة الري ونلتزم بهذه المحددات بالتنسيق مع كافة العملاء والمنتفعين بأماكن حفر الآبار بعدادات مياه ثم معدلات سحب آمن.

الأرشفة الإلكترونية

وشدد عمرو عبد الوهاب، على أهمية انضباط قاعدة البيانات والأرقام ويتم الأرشفة بشكل صحيح إلكتروني لمعرفة كل تفاصيل مشروع المليون ونصف فدان، متابعا: «الأرشفة الإلكترونية بتعمل ذاكرة ووصلنا إلى فكرة أطلس زراعي يعطينا قاعدة بيانات صحيحة ونوعية الزراعات الموجودة والشبكات الموجودة على كل أرض، وتقنين أوضاع وضع اليد الذي يعد هدفاً رئيسياً للقيادة السياسية».