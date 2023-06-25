رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس الريف المصري الجديد: حققنا فكرة أطلس زراعي بمشروع المليون ونصف فدان

كتب:

محمد عزالدين
09:56 م | الأحد 25 يونيو 2023
اللواء أركان حرب عمرو عبدالوهاب

اللواء أركان حرب عمرو عبدالوهاب

واصل برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، سلسلة حلقاته بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، إذ تسلط حلقة اليوم الضوء على حصاد مشروع المليون ونصف المليون فدان، كطفرة زراعية واستثمارية تسابق الزمن.

الاعتماد على مخزون المياه الجوفية

أكد اللواء عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري الجديد المسؤولة عن تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان، أن أراضي المشروع يتم زراعتها وفق استراتيجية ورؤية للدولة، مشيرا إلى أن الاعتماد على مخزون المياه الجوفية يتم وفق نسب يتم استزراعها.

وأضاف «عبدالوهاب» أن آبار المياه الجوفية المنفذة في 2450 بئرا موزعين على مساحات الأراضي، موضحا أن كل هذا مرتبط بالمحددات التي وضعتها وزارة الري ونلتزم بهذه المحددات بالتنسيق مع كافة العملاء والمنتفعين بأماكن حفر الآبار بعدادات مياه ثم معدلات سحب آمن.

الأرشفة الإلكترونية

وشدد عمرو عبد الوهاب، على أهمية انضباط قاعدة البيانات والأرقام ويتم الأرشفة بشكل صحيح إلكتروني لمعرفة كل تفاصيل مشروع المليون ونصف فدان، متابعا: «الأرشفة الإلكترونية بتعمل ذاكرة ووصلنا إلى فكرة أطلس زراعي يعطينا قاعدة بيانات صحيحة ونوعية الزراعات الموجودة والشبكات الموجودة على كل أرض، وتقنين أوضاع وضع اليد الذي يعد هدفاً رئيسياً للقيادة السياسية».

اقرأ المزيد:

«حياة كريمة» في 28 قرية وتوابعها بدمياط.. تطوير الريف المصري بعد ثورة 30 يونيو

رئيس شركة الريف المصري يحصد جائزة الإنجاز المؤسسي بقمة مصر للأفضل 2023

رئيس البنك الزراعي: مشروعات «حياة كريمة» غيرت شكل المعيشة في الريف المصري

رئيس «الريف المصري»: نستهدف زراعة 300 ألف فدان مستصلحة بنهاية 2023

دراسة توضح كيف غيرت «حياة كريمة» شكل الريف المصري.. «مياه وصحة وتعليم»

«تنمية الريف المصري»: أطلقنا مبادرات لتوفير التقاوي والأسمدة بشكل مدعم

«عمرو» يجسد جمال الريف المصري بعدسة كاميرته في الصباح الباكر (صور)
بقلم محمد عزالدين