ضبط متهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين في البحيرة
كتب:
محمد بركات
11:57 ص | السبت 08 يونيو 2024
مديرية أمن البحيرة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، من 6 أشخاص محددين بتضررهم من مالك شركة ملاحة بحرية مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بتوظيفها واستثمارها في مجال الملاحة البحرية «الشحن والتفريغ» مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يفِ بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.