مصادر بـ«الإسكان»: طرح شقق جديدة لمحدودي الدخل خلال احتفالات 30 يونيو

كشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يستعد الآن لطرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال احتفالات 30 يونيو.

تسليم وحدات الإعلان الـ14 لمحدودى الدخل

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن الصندوق يسابق الزمن للانتهاء من تجهيزات الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي ووحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مشيرة إلى أنّ الصندوق يسعى الآن للانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الـ14 لمحدوي الدخل، قبل نهاية ديسمبر المقبل، إذ جرى تسليم 22 ألفًا وجاري تسليم من 7 إلى 10 آلاف وحدة شهريًا لحين انتهاء التخصيص لجميع المستفيدين.

وكانت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، كشفت أنّ الإعلان المقبل للطرح الجديد، سيتضمن لأول مرة وحدات سكنية بمشروع «الإسكان الأخضر» الذي يُقام بمدن «حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، والعاشر من رمضان».

أكثر من 258 ألف وحدة سكنية

وقالت إن الطرح الجديد سيضم أيضًا الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة، وأنّ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي تحت التنفيذ أكثر من 258 ألفًا، وجاري إسناد 76 ألف وحدة أخرى لشركات المقاولاتـ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.