رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي: الإعلان القادم يضم وحدات خضراء

أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، تسليم وحدات الإعلان الـ14 لمحدودي الدخل، مؤكدة تسليم 22 ألف وحدة قبل المواعيد المحددة، إلى جانب الاستمرار في تسليم من 7 إلى 10 آلاف وحدة شهريًا لحين انتهاء تخصيص جميع الوحدات في ديسمبر من العام المقبل.

الإعلان القادم للإسكان الاجتماعي يضم وحدات خضراء

وقالت مي عبد الحميد، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الإعلان الجديد لطرح وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل سيتم قبل نهاية العام الجاري، على أن يتضمن لأول مرة وحدات الإسكان الأخضر بمدن حدائق العاصمة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسوان الجديدة، والعاشر من رمضان، بجانب الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة، مشيرة إلى أن عدد الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمشروع الإسكان الأخضر بلغ 50 ألف وحدة سكنية حتى الآن، وأن عدد وحدات الإسكان الاجتماعي تحت التنفيذ أكثر من 258 ألف وحدة سكنية، وجارٍ إسناد 76 ألف وحدة أخرى لشركات المقاولات.

تنفيذ 676 ألف وحدة سكنية

وأكدت مي عبدالحميد تخصيص 585 ألف وحدة سكنية للحاجزين منذ بدء إعلانات مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة كما قمنا ببيع 16 ألف وحدة للوزارات والمحافظات ، مشيرة إلى أنّ صندوق الإسكان الاجتماعى، طرح نحو مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، منذ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الانتهاء من تنفيذ 676 ألف وحدة سكنية، وهو أكثر من عدد الوحدات التي تم بناؤها في 50 عاما حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك الوحدات أكثر من 2.8 مليون نسمة.