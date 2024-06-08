عاجل.. فيفا يحسم جوائز الـ50 مليون يورو وتصنيف الأهلي بكأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إمكانية منح النادي الأهلي مبلغا خياليا لمشاركته في مونديال الأندية 2025، الذي تستضيفه الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو العام المقبل، بمشاركة 32 فريقا، وليس 7 فرق فقط.

ورد «فيفا» على استفسار «الوطن سبورت» بشأن منح النادي الأهلي والفرق المشاركة مبلغا خياليا بكأس العالم للأندية 2025 بالحصول على 50 مليون يورو نظير المشاركة و100 مليون للمتوج باللقب مثلما تردد في الفترة الماضية، مؤكدا أن ما أثير بشأن هذا الأمر ليس صحيحا ولم يحدد الاتحاد الدولي بعد الجوائز المالية الخاصة بالبطولة أو المشاركين فيها.

وأشار «فيفا» إلى أنه لم يجتمع بعد لكشف جوائز كأس العالم للأندية 2025 المالية، كما لما يتحدد موعد ومكان إجراء قرعة البطولة، على أن يكون هناك اجتماعا خلال الأيام المقبلة بين المسئولين داخل الاتحاد لحسم تفاصيل المونديال ومكافآت الأندية، ومن ضمنهم الأهلي.

كما رد «فيفا» على حقيقة وقوع الأهلي في التصنيف الثاني بقرعة كأس العالم للأندية 2025، مشددا على أن هذا الأمر سابق لآوانه ولم يتحدد مستويات القرعة حتى الآن، كما أن الاتحاد الدولي لم يعتمد آلية تصنيف الفرق المشاركة بعد، وقبل إجراء القرعة وكيفية تصنيف الأندية المشاركة.

وواصل الاتحاد الدولي، قائلا: «لا توجد معلومات في هذه المرحلة يمكننا الإدلاء بها في هذا الأمر أو تحديد مصير النادي الأهلي وغيره من الفرق في تصنيف القرعة، وعليه فإن فيفا سيحدد خلال الفترة المقبلة كل تفاصيل هذه البطولة سواء الخاصة بمعلومات بشأن الكأس الجديد أو تفاصيل المدينة المضيفة وتفاصيل سحب القرعة والعلامة التجارية الجديدة».

ومن المقرر تقسيم الأندية الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل منها المتصدر والوصيف لدور الـ16 ومنها لمرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا