أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أسماء العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، وذلك بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بنسبة نجاح 81 % وظهور النتيجة على الموقع الرسمي للمديرية وتوزيعها على المدارس .

أسماء العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنوفية

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى إبلاغ العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنوفية عقب ظهور النتيجة مباشرةً، بالإضافة إلى نشر الرابط على الموقع الرسمي للمديرية، ومن المقرر توزيعها على كافة المدارس بنطاق المحافظة .

ويعرض الوطن أسماء العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنوفية من خلال الصورة التالية:

هالة محمد عبدالستار

عمر عمرو عبدالحميد

مريم خميس علي

أحمد محمد عبدالله

محمد ياسر عبدالعزيز

ياسمين محمد كامل

محمد رضا إبراهيم

مهند مروان عبدالمجيد

مصطفى أحمد خليل

رنيم بلال عبدالفتاح

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح «الفولي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جرى مراعاة الدقة والعدل والمساواة أثناء عملية التصحيح وكذلك المراجعة النهائية ورصد الدرجات في الشهادة الإعدادية، ودعوة المدرسين والمراقبين بتوخي الحذر في عدم الوقوع في أخطاء أثناء التصحيح، حيث تم تذليل كافة العقبات أمامهم من أجل التركيز في تصحيح أوراق الإجابة .