وكيل «تعليم المنوفية»: ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 خلال ساعات

قال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية سيكون غدا السبت، إذ انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 22 مايو الماضي ثم بدأت عمليات التصحيح والمراجعة وخلال ساعات تظهر النتيجة على الموقع الرسمي.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية

وتابع «الفولي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن آخر موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية سيكون غدا السبت، حيث تم الانتهاء من المراجعة النهائية ورصد الدرجات وسيتم اعتمادها من محافظ المنوفية في أقرب موعد ونشرها على الموقع الرسمي للمديرية أمام الطلاب والطالبات.

السبب في تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك مراحل كثيرة لتصحيح الامتحانات بداية من التصحيح والمراجعة النهائية ورصد الدرجات وجمع الترمين في الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن التأخير يكون في صالح الطلاب لوجود تعليمات بالتدقيق والتحري أثناء التصحيح وعملية المراجعة لضمان حصول الطلاب والطالبات على حقهم.