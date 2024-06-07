إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2024 خلال ساعات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الاستعداد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2024، ويتم حاليا الانتهاء من أعمال مراجعة أوراق الإجابات، حيث يقوم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، باعتمادها مساء الأحد أو صباح الاثنين المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2024

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه خلال ساعات سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2024، عقب انتهاء عمليات رصد ومراجعة النتيجة، وتجميعها للفصلين الأول والثاني، وسيتم إتاحة النتيجة عبر الموقع الرسمي للمديرية.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر الحصول على الدرجات بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات، عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 من خلال الخطوات التالية.

الدخول على رابط المديرية من هـنـا

- اختيار الاستعلام عن النتيجة

- اختيار الإدارة التابع لها الطالب

- اختيار المدرسة المسجل بها الطالب

- إدخال اسم الطالب

- إدخال رقم جلوس الطالب

- الضغط على استعلام

كما أكدت أنه سيتم إعلان النتيجة يوم الأحد أو الاثنين المقبل، على أقصى تقدير، موضحة أن المجموع الكلي للدرجات 280 درجة، موزعة كالآتي:

- اللغة العربية 80 درجة.

- العلوم 40 درجة

- اللغة الأجنبية 60 درجة

- الرياضيات 60 درجة

- الدراسات الاجتماعية 40 درجة